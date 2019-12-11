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انتشال جثة طفل سوري من منهل حي شوران بـ #المدينة
يبلغ من العمر خمس سنوات
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، بلاغًا عن سقوط طفل سوري الجنسية يبلغ من العمر 5 سنوات داخل منهل بحي شوران متوفى.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تم إخراج الطفل، من قبل الغواصين.. نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه، وأن يلهمهما الصبر والسلوان.
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