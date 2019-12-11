شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة: واقعة مدرسة حي الشرائع «مزحة ثقيلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600

حسمت إدارة تعليم مكة المكرمة، أمر المقطع المرئي الذي أظهر طالبا يعتدي على آخر بمدرسة في حي الشرائع، وأكدت على لسان متحدثها الرسمي طلال الردادي أن المشهد مزحة بين طلاب فصل دراسي. وقال لـ«الخليج 365» إن الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة أجرت تحقيقا مع الطلاب الذين ظهروا في المقطع المتداول وتبين أن المشهد مجرد مزحة، وتم استدعاء أولياء أمورهم واتخاذ الإجراءات التربوية بحق الطالبين طبقا للائحة الانضباط والسلوك التي تكفل عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا. وأضاف المتحدث، أن الآباء تنازلوا عن اتخاذ أي إجراء.

يشار إلى أن المقطع المتداول في منصات التواصل الاجتماعي أثار غضب رواد المنصات الذين طالبوا بمحاسبة طالب يظهر في المشهد وهو يعتدي على آخر، ووصفوا ما حدث بالتنمر وغياب العقاب الرادع في المدارس قبل أن يتضح أن الواقعة كانت مجرد مزحة ثقيلة بين الطلاب.