استعادة 100 ألف م2 من الأراضي الحكومية في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت بلدية مدينة سلطان التابعة لأمانة منطقة عسير تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بنحو 100 ألف م2، وذلك بالتعاون مع لجنة التعديات وجهات حكومية أخرى. وأوضحت البلدية أن أعمال الإزالة تمت في مواقع متفرقة، مشيرة إلى أن التعديات اشتملت على إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية، حيث تم التعامل مع المعتدين على أراضي الدولة وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



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