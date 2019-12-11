السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك
بهدف تأهيل وتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية، انطلقت بمنطقة تبوك أمس فعاليات ملتقى برنامج «تمكين الأول»، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع إدارة التدريب التقني والمهني بتبوك.
وعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك الدكتور محمد الحربي الملتقى فرصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لإيجاد العمل المناسب لهم ولأبنائهم بالشراكة مع القطاع الخاص، بوصفه هدفا رئيسا تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيقه، مبينا أن فتح الشراكة مع القطاع الخاص لتوظيف الشباب سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعال ومزدهر.
من جهته أكد مسؤول تطوير الأعمال في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك سعد الشمري، أن الملتقى سيعمل على تزويد طالبي التوظيف بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، كما سيسهم البرنامج في حصر الشركات التي توفر وظائف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتعرف إلى كفاءات المستفيدين وقدراتهم، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
وأشار إلى أن برنامج «تمكين» سيتولى دعم المستفيدين عبر ثلاثة مسارات هي التوظيف، والمشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى الأعمال الريادية، من خلال التوعية والتثقيف.
عن الملتقى:
- يستهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل
- مساندة الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية والتمكين من الالتحاق بسوق العمل
- فتح الفرص أمام مستفيدي الضمان وتقديم البرامج التوجيهية والإرشاد المهني
- يركز على الفئة بين 18 و59 عاما من المستفيدين القادرين على العمل واللائقين طبيا
- تحويلهم من مستفيدي الضمان إلى منتجين ومستقلين ماديا
- اندماجهم في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش
كانت هذه تفاصيل خبر تمكين الأول.. ملتقى لتوظيف أبناء وبنات مستفيدي الضمان الاجتماعي بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.