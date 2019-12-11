تمكين الأول.. ملتقى لتوظيف أبناء وبنات مستفيدي الضمان الاجتماعي بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف تأهيل وتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية، انطلقت بمنطقة تبوك أمس فعاليات ملتقى برنامج «تمكين الأول»، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع إدارة التدريب التقني والمهني بتبوك.

وعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك الدكتور محمد الحربي الملتقى فرصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لإيجاد العمل المناسب لهم ولأبنائهم بالشراكة مع القطاع الخاص، بوصفه هدفا رئيسا تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيقه، مبينا أن فتح الشراكة مع القطاع الخاص لتوظيف الشباب سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعال ومزدهر.

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من جهته أكد مسؤول تطوير الأعمال في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك سعد الشمري، أن الملتقى سيعمل على تزويد طالبي التوظيف بالأدوات اللازمة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، كما سيسهم البرنامج في حصر الشركات التي توفر وظائف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتعرف إلى كفاءات المستفيدين وقدراتهم، وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.

وأشار إلى أن برنامج «تمكين» سيتولى دعم المستفيدين عبر ثلاثة مسارات هي التوظيف، والمشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى الأعمال الريادية، من خلال التوعية والتثقيف.

عن الملتقى: