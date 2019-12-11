السيف يناقش التغيير بين القبول والرفض في منتدى باشراحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استضاف منتدى محمد باشراحيل الثقافي الدكتور صالح السيف الذي قدم محاضرة علمية بعنوان (التغيير بين القبول والرفض) أمس الأول بقاعة المنتدى بحي العوالي في مكة المكرمة.

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ورحب رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور عبدالله باشراحيل بالضيف، قائلا «قدم السيف الكثير لوطنه في متعلقات العلم الوطني والإنساني، فهو رجل جعل العلم هدفه، وبين عينيه رسالة أنبتت وأتت أكلها للأجيال، فهو أحد سدنة العلم، ونرحب به في منتداه، وحضوره أسعدني كثيرا».

وبدأ السيف حديثه بتعريف التغيير، وأنه سنة كونية وله مرادفات عدة، كالتحول والتطور والتجديد، وما صاحب الحداثة من حراك علمي في بناء الهوية المنتمية لمجتمعها، مبينا أننا نعيش أزهى العصور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وما تشهده المملكة من تحول اقتصادي يجعلنا لا نعتمد على النفط فقط كمورد اقتصادي مهم، داعيا إلى الاستفادة من التواصل الرقمي الجديد وما تنتجه التقنية، مما يسهل في بناء الإنسان والمكان، والتغيير دوما يقابل إما بالقبول أو بالرفض، وهنا تأتي أهمية دور التوعية والتهيئة في خلق بيئة تستوعب كل جديد.

وشارك الحضور بمداخلات مع الضيف في اللقاء الذي أداره مدير المنتدى مشهور الحارثي، بعد ذلك قدم عبدالله باشراحيل درع المنتدى للدكتور صالح السيف.