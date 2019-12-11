تطبيق الشريحة الالكترونية لحجاج الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

تطبق وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج الإمارات الشريحة الالكترونية لحجاج الإمارات لأول مرة في موسم حج هذا العام، وذلك بحسب مساعد رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات خالد النيادي.

وأوضح النيادي خلال توقيعه اتفاقية خدمة حجاج الإمارات مع مؤسسة جنوب آسيا، أن هذا الاجتماع مع المؤسسة وما سبقه من اجتماع مع وزارة الحج والعمرة لبحث شؤون حجاج الإمارات، وتوقيع الاتفاقية الأولية للخدمات المقدمة للحجاج من المؤسسة، وتتمثل الاتفاقية على خلق الابتكار والإبداع لهذا الموسم، والمساهمة في إسعاد حجاج الإمارات من حيث تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الشريحة الالكترونية لأول موسم هذا العام، وتشتمل على تخزين وثائق الحاج الشخصية وجواز السفر وتصريح الحج وتخزين المبالغ الالكترونية وتحديد موقع الحاج في حالة ضياعه، ويتم التنسيق مع وزارة الحج لتنفيذ هذه الشريحة. كما تم الاتفاق مع مؤسسة جنوب آسيا لتطبيق المطابخ ذات الطوابق المتعددة في مخيمات منى، وتنفيذ خط إنتاج مع شركة الإعاشة محدد لوجبات حجاج الإمارات، بما يتوافق مع البيئة الخليجية.

Advertisements

وأبان أنه تم الاتفاق مع المؤسسة على تصميم مخيمات ذات الطابقين لإيجاد مواقع متعددة ليمارس الحاج حياته بشكل كامل، وتوفير مكان للصلاة ومكان للجلوس وللأكل وللنوم، مضيفا أن عدد حجاج الإمارات يبلغ 6228 حاجا.

إلى ذلك وقعت بعثة الحج الباكستانية، ممثلة برئيسها وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الدكتور نورالحق القادري، العقد الموحد لخدمة 200 ألف حاج باكستاني خلال لقائه مع مؤسسة جنوب آسيا برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رأفت بدر.

وبين وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان لجمهورية باكستان الدكتور نورالحق القادري أن المملكة بقيادة خادم الحرمين تتميز بتقديم خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، وهناك مشروعات جديدة وتطورات بديعة للتسهيل على الحجاج أداء فريضة الحج.

وأوضح أنه في العام الماضي طبقت مبادرة طريق مكة لحجاج باكستان، حيث استهدفت 22 ألف حاج من مدينة إسلام أباد، وهذا العام ستطبق من 4 مدن باكستانية، ويستفيد منها من 80-100 ألف حاج، وهو مشروع ناجح بكل المقاييس، إضافة إلى برنامج إياب، حيث يتم نقل عفش الحجاج من مساكنهم في مكة ويستلمونه في باكستان للتسهيل عليهم. ويبلغ عدد حجاج باكستان هذا العام 200 ألف حاج، ويتم توعيتهم بأنظمة الحج وطرق أداء النسك في 7 مراكز منتشرة في كل مناطق باكستان، حيث يحضر كل حاج 4 مرات في هذه المراكز.

الشريحة الالكترونية تشتمل على: