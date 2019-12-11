شتاء المملكة.. تطرف مناخي وهطول أمطار غزيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نبه تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن شتاء المملكة الذي صدر أمس إلى احتمالية وجود بعض حالات التطرف المناخي تهطل معها أمطار غزيرة ولا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى، والتي تبث في الموقع الالكتروني للهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن شتاء هذا العام يبدأ فكليا 22 ديسمبر الحالي وينتهي 20 مارس المقبل، مبينة أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية أن تكون درجات الحرارة خلال ديسمبر أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

وأوضح التقرير أن توقعات الهطول للأمطار تكون حول المعدل على أغلب مناطق المملكة بينما تزداد احتمالية أن تكون الأمطار أقل من المعدل على أجزاء من شمال وشمال غرب ووسط المملكة، وذلك بمجمل التوقع الفصلي، فيما أوضحت التوقعات الشهرية للأمطار أن تكون الأمطار خلال ديسمبر حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض الأجزاء في شمال غرب المملكة، حيث من المتوقع أن تكون أقل من المعدل، فيما تكون حول المعدل خلال يناير عدا بعض الأجزاء الشمالية فيتوقع أن تكون أقل من المعدل، فيما تكون الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة خلال فبراير.