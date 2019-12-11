معرض عدلي لتوعية المرأة بحقوقها القانونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تدشن وزارة العدل اليوم معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في الطائف والذي يستمر حتى بعد غد، بهدف توعية المرأة بحقوقها القانونية والعدلية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية وإيضاح سهولتها وكفاءتها، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

ويأتي المعرض في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، حيث يشتمل على مجموعة من الأركان الخاصة بالمبادرات العدلية التي تهم المستفيدين وتلامس احتياجاتهم بطريقة إبداعية مثل (صندوق النفقة، شمل، المصالحة)، إلى جانب ركن ناجز الذي يستعرض النقلة النوعية الالكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وركن الطفل الذي يهتم بالطفل من خلال توعيته بحقوقه القانونية، إضافة إلى وجود مترجم للصم للإجابة عن استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

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ويوجد في المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المختصات في الشريعة والقانون والاجتماع والتقنية والاتصال والإدارة، حيث يقمن باستقبال الزائرات ويعرفن بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والقانونية دون أي عوائق، كما تربط الموظفات زائرات المعرض بالمنصات العدلية التي توفر عددا من الخدمات الالكترونية والإرشادية للمستفيدات.

يذكر أن المعرض شهد إقبالا كبيرا في النسخ السابقة، والتي أقيمت في جامعة الملك سعود «مدينة الطالبات»، وجامعة الأميرة نورة، والرياض بارك، وغرناطة مول بالرياض، إضافة إلى القصيم، وجدة، والظهران، والمدينة المنورة، ووصل إجمالي المستفيدات من تلك المعارض إلى أكثر من 200 ألف مستفيدة.

من أركان المعرض