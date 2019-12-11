نظام سفير2 يعطل معاملات المبتعثين ومستحقاتهم المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما حددت الملحقية الثقافية في أمريكا ساعتين بين الثانية والرابعة مساء، بدءا من الثلاثاء 10 ديسمبر موعدا لاستقبال شكاوى واستفسارات الطلاب حول الجوانب التقنية خلال استخدامهم لنظام سفير 2 الالكتروني الخاص بإنجاز عدد من معاملات وطلبات السعوديين المبتعثين في كل الدول، استمرت شكاوى المبتعثين من إيقاف وزارة التعليم العمل بنظام سفير1 واستبداله بسفير 2 الذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي، متهمين إياه بإعاقة تنفيذ عدد من العمليات والمعاملات الخاصة بدراستهم وسفرهم ومستحقاتهم المالية، والتي لا يمكن تنفيذها بأي وسيلة أخرى إلا من خلال النظام الالكتروني.

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وتواصل مع الصحيفة عدد من المبتعثين وذكروا الصعوبات التي واجهتهم في استخدام النظام، مشيرين إلى أنهم ورغم مراسلتهم للوزارة مرات عدة من خلال كل قنوات التواصل المتاحة إلا أن التحسن في عمل النظام وإنجاز الطلبات بطيء وضعيف، الأمر الذي انعكس على تعطل عدد من معاملاتهم، متسائلين عن سبب استعجال الوزارة في إطلاق النظام الجديد قبل إجراء اختبارات كافية تبين كفاءته وقبل اكتمال العمل عليه، مطالبين بإعادة العمل بنظام سفير1 لحين إصلاح الخلل.

المتحدث باسم التعليم العالي في وزارة التعليم طارق الأحمري قال لـ»مكة» إن الملحقيات الثقافية تعمل على خدمة الطلاب والطالبات والاستماع لاحتياجاتهم حاليا من خلال حساباتها في تويتر والبريد الالكتروني، إضافة إلى حساب وكالة الابتعاث، والذي يعمل أيضا على الرد والتفاعل بشكل مباشر مع الطلاب والطالبات لمعالجة طلباتهم.

أبرز شكاوى المبتعثين من نظام سفير2: