القبض على عصابة تمتهن بيع العملات المزيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قبضت شرطة الرياض على أردني ومصريين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم ببيع العملات والأوراق النقدية المزيفة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على المتهمين، حيث ضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة بما يقارب 100,000 ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.
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