49 مرشحا لوظائف «حارس مفرد» بتعليم مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة عن أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، والتنسيق والإعلان عنها، والبالغ عددهم 49 مرشحا، لشغل 49 وظيفة بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حراس المدارس. ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتهم لإدارة التعليم «إدارة الموارد البشرية» «التوظيف» خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين، حسب المتبع نظاما.

يذكر أنه سبق أن تم الإعلان قبل أسبوع عن أسماء المرشحين والمرشحات لحارس وزوجته والبالغ عددهم 60 مرشحا ومرشحة.