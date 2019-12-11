السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

بهدف تعزيز مهارات البرمجة للطلاب والطالبات أقامت وزارة التعليم الجولة النهائية من المسابقة الوطنية للبرمجة «المبرمج الواعد»، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبتنفيذ من شركة تطوير لتقنيات التعليم.

وأوضح وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل أن المسابقة تهدف إلى إشراك الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم في مجال البرمجة، وزيادة الوعي بهذا المجال الهام، الذي يساعد في بناء بيئة تعليمية تعزز جانب الابتكار وتنمي المهارات الرقمية لدى الطلاب في مرحلة مبكرة، والإسهام في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، خاصة المهارات الرقمية.

Advertisements

وأضاف أن التعليم تعمل على تعزيز البرامج التي تتجه لغرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو الحوسبة والبرمجة لدى الطلاب في مراحل مبكرة، والإسهام في بناء جيل مبدع ومبتكر وقادر على التواصل مع العالم بلغة رقمية، وبث روح المنافسة الشريفة في مناخ تربوي آمن.

يذكر أن المسابقة بدأت بالجولات الالكترونية في نهاية أكتوبر لمدة شهر، وتم اختيار أفضل 120 طالبا وطالبة وفق معايير معينة، وتحكيم أعمالهم من قبل لجنة متخصصة، ثم ترشيح 32 طالبا وطالبة، كأفضل 16 طالبا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وأفضل 16 طالبة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

شروط المسابقة: