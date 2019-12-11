إيران تمنع مواطنيها من السفر إلى أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت وزارة الخارجية الإيرانية الرعايا الإيرانيين، خاصة النخب والعلماء، من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المؤتمرات العلمية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس، عن بيان للوزارة أنه «نظرا للذرائع السياسية والأمنية الخاوية أو القوانين الأمريكية الظالمة والمتفردة تجاه الإيرانيين، خاصة النخب، والاحتجازات الاعتباطية لفترات طويلة وفي ظروف غير إنسانية، فإننا ندعو الرعايا الإيرانيين خاصة النخب والعلماء أن يتجنبوا بشكل جاد السفر إلى أمريكا، حتى للمشاركة في المؤتمرات العلمية، وحتى مع تلقي الدعوة بذلك».

ولفتت إلى حالة الباحث الإيراني مسعود سليماني، الذي تم احتجازه لدى وصوله إلى مطار شيكاغو الأمريكي بتهم تتعلق بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.