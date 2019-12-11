السعودية | "كاوست" تطلق أول حافلات ذاتية القيادة في السعودية

شكرا لقرائتكم "كاوست" تطلق أول حافلات ذاتية القيادة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) حافلتين ذاتيتي القيادة في حرمها الجامعي، لتكون كاوست السبّاقة في تبنّي المركبات الذكية في السعودية، بالتعاون مع شركتين رائدتين في تقنية التنقل ذاتي القيادة والتصنيع المتقدم، وفي جانب التشغيل مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).

يأتي إطلاق هذا المشروع الجديد ليرسّخ مكانة كاوست كرائد في تبني المواصلات المستقبليّة الصديقة للبيئة، ودعم بحوث التنقل، وليضعها في مقدّمة المدن الذكية في المنطقة، وتجسيداً للرؤى والأهداف المشتركة لدى الجامعة والشركتين والمتمثلة في تحقيق التقدم الرياديّ في ميادين العلم والتقنية.

وبهذا المناسبة، قال د. توني تشان، رئيس كاوست: "تعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مختبراً حيّاً للتحول الرقمي، ونحن نفخر بكوننا مركزاً رائداً في المنطقة لتطوير وتبنّي التقنية المتقدمة".

وأضاف تشان: "إن اعتماد تقنية المركبات ذاتية القيادة يؤكد على متانة قاعدة أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك على مرونة مجتمع حرمنا الجامعي، ما يجعل من كاوست الشريك المثاليّ لإجراء دراسة أوّلية لتجربة المدن الذكية في السعودية، وسبل تبنّيها واستعراض التجاوب معها".

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ويقول فيكرانت آغاروال، رئيس شركة لوكال موتورز إندستريز: "تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة لسوق الحافلات ذاتية القيادة، ليس فقط بالنسبة لنشر المركبات، ولكن أيضًا لنمو وتحسين إمكانياتها، نحن متحمسون لنشر الحافلة "أولي" (Olli) في كاوست لتعزيز عملية التصنيع الرقمية الفريدة من خلال الاتصال والتخصيص والسلامة مع المساهمة في فرص بحثية بالجامعة".

وستعمل الشركة السعودية للنقل العام (سابتكو)، الشريك الاستراتيجي لكاوست على تشغيل الحافلة الذكية وإدارة العمليات من خلال موظفين سعوديين مؤهلين.

الجدير بالذكر أن الحافلتين الذكيتين تستخدمان الخرائط وتقنية الاستجابة المعرفية، وآليات كشف الضوء وتحديد المدى (ليدار)، وأنظمة تجنب العوائق للتحكم بالمركبة والتجوال بها وقيادتها، علماً أنّ كلا المركبتين مستدامتان وتعملان كهربائياً بشكل كامل ما يجعلهما صديقتين للبيئة.

ومن جهته، قال جيلبرت غناير، الرئيس التنفيذي لشركة إيزيمايل EasyMile: "تعد خدمة التنقل بالحافلات ذاتية القيادة هذه الأولى من نوعها في السعودية ونعتقد أنه يمكن تلبية احتياجات التنقل في الشرق الأوسط باستخدام هذه التقنية.