شكرا لمتابعة خبر عن صفقات الإبل في مزاد النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز تتجاوز الـ2.5 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الحساب الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز الرابع للإبل، عن تجاوز عقد الصفقات مبلغ 2 مليون ريال، وذلك في مزاد النخبة.

وبدأت الصفقات من 500 ألف ريال على فردية شواشة (شعلا) لصالح المزايد مهنا المزروعي، فيما كسرت فردية هيافة (مجهم– ثنية) حاجز المليون وتصل إلى 1.200.00 ريال ومالكها رفض البيع.

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وأكد أنه تم بيع الفردية جل مخربة (شعلا) بقيمة 700 ألف ريال لصالح نايف الغدراء العتيبي، فيما رفض مالك قعود الشامخ ولد غرنوق (أصفر – حق) البيع بعد تجاوزها حاجز 2 مليون ريال ووصولها إلى 2.100.000 ريال.

ووصلت الفردية العليا (وضحا – ثنية) إلى مليون ريال ومالكها رفض البيع، كما وصلت قيمة فردية توق (شقحا – 3 سنوات) إلى مليون ريال ومالكها رفض بيعها، وكذلك وصل السوم على فردية شودة (وضحا – جذعة) إلى 610000 ريال ومالكها رفض بيعها.

كما وصلت الفردية حرابة إلى 2 مليون ريال ومالكها رفض بيعها، أما فردية غرنوقة بنت غرنوق فوصلت إلى 2.600.000 ريال ومالكها رفض بيعها.