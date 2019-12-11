شكرا لمتابعة خبر عن «مدني حبونا» ينفذ فرضية حريق بالمستشفى العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران بالتعاون مع مستشفى حبونا العام والهلال الأحمر بالمحافظة، خطة فرضية شاملة لعمليات إطفاء وإنقاذ وإخلاء وإسعاف بالمستشفى. وجاء ذلك للوقوف على الجاهزية لاستجابة جميع الأجهزة الحكومية ومدى قدرة العاملين بالمنشأة على الاستجابة لعمليات الإخلاء أثناء حدوث الطوارئ. Advertisements

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