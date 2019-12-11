شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معاناة المعلمين السعوديين بسبب ضعف الرواتب بالمدارس الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قالت حنان الحمد – مستشارة في التخطيط التربوي ، ضعف رواتب المعلمين في المدارس الأهلية قائمة منذ إنشائها ويعاني منها السعوديين أكثر من الأجانب.
وتابعت حنان ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، أول من شغل المدارس الأهلية كانوا غير سعوديين ، فكانت الرواتب قليلة وهذا كان مناسب للموجودين في ذلك الوقت ، ولكن ملاك المدارس استمروا باتباع عقلية قلة الرواتب التي يعطوها لغير السعوديين ويعطونها أيضاً للسعوديين والسعوديات ، وهذا يؤثر فقط علينا .
وأضافت ، يجب أن يعلموا أن هذه الرواتب تناسب الاجنبي ولكنها لا تناسب السعوديين الذين يحتاجون لمتطلبات خاصة وحياة اجتماعية متكاملة ، ولا تقف المشكلة عند ضعف الرواتب فقط بل متطلبات المدارس لا يوفرونها للمعلمين .
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