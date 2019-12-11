شكرا لمتابعة خبر عن معلمة: المدارس الأهلية تظلم المعلم السعودي والأجانب يسيطرون عليها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت المعلمة العنود الشهري، أن راتب المعلم السعودي في المدارس الأهلية يبلغ 1500 ريال فقط، مشيرة إلى أن المعلمة تضطر إلى تحمل الأعباء لمجرد الحصول على الخبرة، وأحيانًا تدفع الأموال للحصول على شهادة الخبرة تلك.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «سيدتي»، إلى أن المدارس الأهلية تخضع لسيطرة إدارة الأجانب الذين يتآمرون مع مالك المدرسة ضد المُعلم، مؤكدة أن ذلك يأتي بالرغم من دعم الدولة للمدارس الأهلية.
وأفادت بأن المعلمات مضطرات للعمل في هذه المدارس للحصول على الخبرة، أو سد أقل القليل من الاحتياجات اليومية.
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