شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، كذلك على مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.
كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.
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