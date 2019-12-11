شكرا لمتابعة خبر عن «الإسكان» تطلق مبادرة لدعم منسوبي «التعليم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، مبادرة جديدة لدعم منسوبي وزارة التعليم بقرض حسن يصل إلى 85 ألف ريال، حيث سيتم البدء بتطبيق المبادرة من تاريخ 16/ 12/ 2019.

وجاء ذلك ضمن سلسلة مبادراتها الهادفة إلى توفير مسكن مناسب للمستفيدين المتقدمين من خلال بوابتها المستحقين للدعم السكني، مع تعديل آلية دعم جميع المواطنين “المدنيين” فوق سن الـ50 عاماً ليصبح القرض الحسن لتلك الفئة 95 ألف ريال؛ وذلك لشراء وحدات سكنية جاهزة من السوق.

وسيشمل الدعم منسوبي التعليم ممن تقع أعمارهم ما بين 40 إلى 44 عاماً بمبلغ 75 ألف ريال، ومن يزيد عن 45 عاماً وحتى 49 عاماً سيحصل على قرض حسن بقيمة 85 ألف ريال، بينما سيصبح لجميع المواطنين المدنيين 95 ألف ريال لمن هم أعمارهم فوق 50 عاماً، مع وقف آلية الدعم القديمة.

وقالت الوزارة إن سداد القرض الحسن سيتم مع مبلغ الدعم الشهري وذلك لمدة 10 أعوام بواقع 625 ريالاً لمن يستحق 75 ألفاً و708 ريالات لمن يستحق 85 ألفاً.