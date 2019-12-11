شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج والعمرة يؤكد على ضرورة التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين إلزامي ، مُضيفاً ، أن تأمين المعتمرين يغطي جميع الخدمات لضيوف الرحمن.

واشار الدكتور محمد ، إلى أن الوزارة تهدف إلى تيسير جميع الخدمات لضيوف الرحمن.