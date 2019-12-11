شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج والعمرة يؤكد على ضرورة التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين إلزامي ، مُضيفاً ، أن تأمين المعتمرين يغطي جميع الخدمات لضيوف الرحمن.
واشار الدكتور محمد ، إلى أن الوزارة تهدف إلى تيسير جميع الخدمات لضيوف الرحمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحج والعمرة يؤكد على ضرورة التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.