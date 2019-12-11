شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لأول سيارة إطفاء في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت صورة نادرة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أول سيارة إطفاء تجوب في شوارع العاصمة الرياض. وظهر في الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة الإطفاء وهي تجوب الشوارع وعلى متنها أفراد الدفاع المدني في ذلك الوقت.

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