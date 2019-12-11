شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 200 ألف مستفيد من العيادات العامة بصحة بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت صحة بيشة أن عدد المراجعين في العيادات العامة للقطاع الشمالي خلال الـ 11 شهر الماضية بلغ (238568) مراجع ، فيما بلغ عدد المراجعات لعيادات الأمومة ( 2382) . مراجعة ، كما بلغ عدد مراجعي عيادة الطفل السليم ( 8776) مراجع .

وأضافت أنه تم تقديم خدمات طب الأسنان من خلال 10 عيادات أسنان موزعة على المراكز الصحية وذلك لأكثر من (9960) مراجع ، كما نفذت المراكز الصحية بالقطاع الشمالي عدد من الأنشطة التوعوية الميدانية في المدارس من خلال (168) زيارة.

وشارك القطاع في الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الشتوية 1441 حيث بلغ عدد المطعمين منذ بدء الحملة ( 3500 ) شخص .

يذكر أن صحة بيشة تضم 7 قطاعات صحية موزعة علي بيشة ومحافظتي بلقرن وتثليث والأمواه وعدد المراكز الصحية 72 مركز صحي ويوجد في القطاع الصحي الشمالي مركز مناوب بمقر مركز صحي النقيع ويقدم خدماته يومياً من الساعة 4عصراً وحتى الـ11 مساءً .

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