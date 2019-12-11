شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يوجه بتشكيل مجموعة لمتابعة حالات تسمم بحر أبوسكينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتشكيل مجموعة اهتمام لمتابعة كل ما يخص حالات المصابين بالتسمم الغذائي الذي وقع مساء الأحد الماضي بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن سمو أمير منطقة عسير يتابع بشكل لحظي مجريات التقصي والرصد حول الحادثة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد وفيات نهائيًا، كما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل، ولا يوجد أي حالات منومة بالعناية المركزة.

وأضاف أن عدد الحالات المصابة بلغت ٢٦٢ حالة، غادر منها المستشفيات حتى الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء 212 حالة، والحالات المنومة في مستشفيات: محايل 30 حالة، ورجال ألمع 6 حالات، والمجاردة 6 حالات، والبرك 6 حالات، وعسير حالتين، بمجموع 50 حالة جميعها مستقرة ولله الحمد، وتتلقى العناية الطبية والمتابعة المستمرة، وبعضها سيخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.