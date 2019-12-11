شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: المحطة الفضائية الدولية تمر بعد قليل فوق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن المحطة الفضائية الجولية ستمر على أجواء المملكة بعد قليل.

وقال الزعاق: « ستمر المحطة الفضائية الدولية بعد قليل على أجواء السعودية وترى في جميع المناطق تقريباً ».

وأضاف: «ترى كنفطة ضوئية لامعة جداً تخرج من الشمال الغربي باتجاه الجنوب الشرقي بسرعة ولمدة خمس دقائق من ٦:١١م إلى ٦:١٦م .