شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: المحطة الفضائية الدولية تمر بعد قليل فوق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن المحطة الفضائية الجولية ستمر على أجواء المملكة بعد قليل.
وقال الزعاق: « ستمر المحطة الفضائية الدولية بعد قليل على أجواء السعودية وترى في جميع المناطق تقريباً ».
وأضاف: «ترى كنفطة ضوئية لامعة جداً تخرج من الشمال الغربي باتجاه الجنوب الشرقي بسرعة ولمدة خمس دقائق من ٦:١١م إلى ٦:١٦م .
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