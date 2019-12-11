شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الطاقة: بدأنا أنتاج الكهرباء من الغاز والمصادر المتجددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إن المملكة بدأت خطة طموحة لانتاج الكهرباء من الغاز بدلًا من الوقود السائل وكذلك المصادر المتجددة للطاقة.

جاء ذلك خلال كلمة سمو وزير الطاقة في المؤتمر الخامس والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .