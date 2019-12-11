شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. غوث ينقذ سيارة عالقة في رمال الثمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق غوث للتوعية والانقاذ ، من إخراج سيارة عالقة في رمال الثمامة المنطقة الوسطى . وكان ورد بلاغ لجمعية غوث عن سيارة عالقه في رمال الثمامة المنطقة الوسطى وعلى الفور انطلق فريق غوث وتم إخراج السيارة دون وقوع إصابات . Advertisements

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