شكرا لقرائتكم خبر عن بركان في المدينة المنورة.. الرعب يجتاح السعوديين ومخاوف من انفجار ضخم في هذه المناطق بالمملكة (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، مفاجأة صادمة للمواطنين والأجانب المقيمين على الأراضي السعودية.

وأكد المسند على أن الجزيرة العربية تجثم فوق مئات البراكين العظيمة الخامدة منذ آلاف السنين، حيث يقدر العلماء وقت نشوئها إبان انفصال أرض العرب عن قارة أفريقيا، ونشوء البحر الأحمر قبل ما يقارب 25 مليون سنة، ويبلغ عدد البراكين فقط في منطقة المدينة المنورة حوالي 400 بركان.

قد يهمك ايضاً:

بن سلمان يتحدث عن اتفاقية تاريخية بين السعودية وقطر ويكشف عن ‘‘مفاجأة ستهز العالم‘‘

أرادت مداعبة أسد وهو نائم .. هيا الشعيبي تتعرض لموقف مرعب وهكذا كانت النهاية!

تركي الفيصل: المبادرة لحل الأزمة مع قطر، كانت سعودية (شاهد الفيديو)



عاجل : صاروخ حوثي يصيب هدفه بدقة في عمق السعودية وأضرار بالغة.. وإعلان عسكري قبل قليل



رد جريء للفنان راغب علامة على أحلام الإماراتية بعد أن تجاوزت الحدود بمزحة ثقيلة داخل غرفته الخاصة أثناء تصوير ذافويس (فيديو)

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها.. لن تصدق كيف ظهرت؟!! (صور)

فاجعة .. أم قتلت طفليها بطريقة مروعة لسبب لا يخطر على بال!

عاجل : دولة عربية تعلن الحرب العسكرية على تركيا .. وقائدها يتوعد اردوغان بتحطيم أحلامه (فيديو)

هل تذكرون الداعية السعودي الذي كان يطارد الفتيات ويتهمهن بممارسة الزنا في شوارع المملكة؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم!



عبدالباري عطوان يكشف نبوءة الرئيس الراحل التي تحققت اليوم وشاهدها بنفسه.. ويصرخ: لا يوجد أفسد ولا أنذل من هذا الشعب!



الموت يفجع الفنانة إلهام شاهين.. وصديقتها ليلى علوي تبكي بحرقة من هول الصدمة (صور)



Advertisements

بعد أن رأى شقيقته في أحضان محمد رمضان.. شاهد ماذا صنع ابن أصالة مع ابنة الفنان المصري الشهير (صور)



امرأة تعاشر أسد مفترس وحينما وصلت إلى غمرة الاستمتاع.. كانت النهاية صادمة (فيديو)



مشروب بسيط إذا تناولته على الريق فإنه قد يدمر صحتك



مصير مؤلم لـ الفنانة مايا دياب بعد ظهورها بملابس فاضحة تستهزئ بسورة الفاتحة بموسم الرياض.. هكذا أصبح وجهها؟ (فيديو)



أول رئيس عربي يتعاطى الحشيش المضروب بكثرة .. شاهد الفضيحة المزلزلة التي فجرها مذيع الجزيرة فيصل القاسم ‘‘الاسم’’



نساء في غاية الحسن والجمال يعاشرن الكلاب والحيوانات الأليفة.. لن تصدق ماذا حدث لهن وماهو السبب!



لعنة الله عليكم يا أشباه الرجال .. مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تفقد صوابها وتنفعل بشدة.. شاهد من تقصد؟

فضائح من العيار الثقيل.. ماذا وجدت الإمارات في جوال أمير قطر وكيف نجحت في الوصول إليه؟ (شاهد)



سم قاتل : شرب شاي النعناع في هذه الحالة خطر كبير على الجهاز التنفسي قد يدمر حياتك



نبتة بسيطة إذا تناولتها مع الماء المغلي فإنها تعالج العقم وتقوي ‘‘قدراتك الجنسية‘‘ وترفع معدلات الخصوبة لدى المرأة



بعد ليلة الدخلة بأيام.. عروس يمنية تتطلق والسبب ‘‘الجنس‘‘.. لن تصدق من هو العريس؟!

وأشار إلى أن البراكين تنتشر في العالم العربي، وخصوصا حول حوض البحر الأحمر، وتصنف على أنها خامدة.

وتنتشر البراكين عموما في العديد من الدول العربية، مثل أجزاء من جبال أطلس في المملكة المغربية، وجبال الأحجار في صحراء الجزائر، وكذلك جبل العرب في سورية، وبعض المناطق المتناثرة في الشمال العراقي والجنوب الأردني.

وتتفرد السعودية بوجود أكبر براكين العالم العربي بقطر 2كم وعمقه 220م ويقع بحرة كشب إلى شمال شرق مدينة الطائف، ولتقدير مساحته الضخمة فهي تتسع لـ210 ملاعب كرة قدم.