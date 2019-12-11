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عدن - ياسمين التهامي - "سنفاجئ العالم".."بن سلمان" يتحدث عن اتفاق مع قطر



أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء أن السعودية ستفاجئ العالم وذلك في إطار احتمالية عقد اتفاقية مع قطر.

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بن سلمان يتحدث عن اتفاقية تاريخية بين السعودية وقطر ويكشف عن ‘‘مفاجأة ستهز العالم‘‘

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وقال "بن سلمان" ردًّا على سؤال حول احتمال عقد السعودية اتفاقًا لشراء الغاز من دولة قطر: إن المملكة ستفاجئ العالم بإمكانياتها في مجال الغاز.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك": "السعودية لديها الكثير من الغاز، وسنفاجئ العالم بمصادر الغاز التي يمكن تطويرها. سنقوم بالتطوير ومشاركة روسيا في بعض مشاريع الغاز"، مؤكدًا "لدينا أكثر من اكتفاء ذاتي بمصادرنا الطبيعية".





وفيما يتعلق حول انهيار محتمل في الأسعار إذا لم تتمسك "أوبك" بخفض الإنتاج، قال الوزير السعودي: "أنا لا أتحدث عن الأسعار، أنا أتحدث عن استقرار السوق، أعتقد أن السوق سيكون مستقرًا إذا التزم الجميع بتعهداته".

ووقعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية، في فبراير 2018، مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، حينها، بأن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2"

وتأتي تصريحات الوزير السعودي وسط حديث عن المصالحة الخليجية، وأنباء ترددت بقوة خلال الفترة الأخيرة، بعقد مباحثات سرية بين دول السعودية وقطر.





وكان السفير السعودي السابق لدى واشنطن تركي الفيصل كشف في مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" التلفزيونية " أن السعودية هي من تدفع نحو الحل مع قطر.

وأوضح أن "المبادرة تهدف لعودة قطر عضوًا فاعلًا كما كانت في المجلس الخليجي"، مشيرًا إلى أن "مشاركة السعودية والإمارات والبحرين، بكأس الخليج، كانت مؤشرًا على أن الدول الثلاث تريد العمل مع قطر".

وشهدت القمة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض مؤشرات توصف بالإيجابية على مستوى الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى وحدة دول مجلس التعاون دون أي شروط.





وفي هذا السياق قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ردًّا على سؤال أحد الصحفيين بشأن مفاوضات الأزمة الخليجية والتواصل مع قطر إن جهود أمير الكويت مستمرة لحل الأزمة.

وأضاف"ونفضل أن يكون هذا الموضوع بعيدًا عن الإعلام"، مشددًا في الوقت ذاته على "وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة".