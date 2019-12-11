شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ”الميسري” يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الساحة اليمنية وضرورة التحرك الجاد لإحلال السلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري، مع السفير الفرنسي لدى بلادنا كريستيان تيستو، المستجدات على الساحة اليمنية، وضرورة التحرك الجاد لإحلال السلام.

قد يهمك ايضاً:

بن سلمان يتحدث عن اتفاقية تاريخية بين السعودية وقطر ويكشف عن ‘‘مفاجأة ستهز العالم‘‘

أرادت مداعبة أسد وهو نائم .. هيا الشعيبي تتعرض لموقف مرعب وهكذا كانت النهاية!

تركي الفيصل: المبادرة لحل الأزمة مع قطر، كانت سعودية (شاهد الفيديو)



عاجل : صاروخ حوثي يصيب هدفه بدقة في عمق السعودية وأضرار بالغة.. وإعلان عسكري قبل قليل



رد جريء للفنان راغب علامة على أحلام الإماراتية بعد أن تجاوزت الحدود بمزحة ثقيلة داخل غرفته الخاصة أثناء تصوير ذافويس (فيديو)

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها.. لن تصدق كيف ظهرت؟!! (صور)

فاجعة .. أم قتلت طفليها بطريقة مروعة لسبب لا يخطر على بال!

عاجل : دولة عربية تعلن الحرب العسكرية على تركيا .. وقائدها يتوعد اردوغان بتحطيم أحلامه (فيديو)

هل تذكرون الداعية السعودي الذي كان يطارد الفتيات ويتهمهن بممارسة الزنا في شوارع المملكة؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم!



عبدالباري عطوان يكشف نبوءة الرئيس الراحل التي تحققت اليوم وشاهدها بنفسه.. ويصرخ: لا يوجد أفسد ولا أنذل من هذا الشعب!



الموت يفجع الفنانة إلهام شاهين.. وصديقتها ليلى علوي تبكي بحرقة من هول الصدمة (صور)



بعد أن رأى شقيقته في أحضان محمد رمضان.. شاهد ماذا صنع ابن أصالة مع ابنة الفنان المصري الشهير (صور)



Advertisements

امرأة تعاشر أسد مفترس وحينما وصلت إلى غمرة الاستمتاع.. كانت النهاية صادمة (فيديو)



مشروب بسيط إذا تناولته على الريق فإنه قد يدمر صحتك



مصير مؤلم لـ الفنانة مايا دياب بعد ظهورها بملابس فاضحة تستهزئ بسورة الفاتحة بموسم الرياض.. هكذا أصبح وجهها؟ (فيديو)



أول رئيس عربي يتعاطى الحشيش المضروب بكثرة .. شاهد الفضيحة المزلزلة التي فجرها مذيع الجزيرة فيصل القاسم ‘‘الاسم’’



نساء في غاية الحسن والجمال يعاشرن الكلاب والحيوانات الأليفة.. لن تصدق ماذا حدث لهن وماهو السبب!



لعنة الله عليكم يا أشباه الرجال .. مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تفقد صوابها وتنفعل بشدة.. شاهد من تقصد؟

فضائح من العيار الثقيل.. ماذا وجدت الإمارات في جوال أمير قطر وكيف نجحت في الوصول إليه؟ (شاهد)



سم قاتل : شرب شاي النعناع في هذه الحالة خطر كبير على الجهاز التنفسي قد يدمر حياتك



نبتة بسيطة إذا تناولتها مع الماء المغلي فإنها تعالج العقم وتقوي ‘‘قدراتك الجنسية‘‘ وترفع معدلات الخصوبة لدى المرأة



بعد ليلة الدخلة بأيام.. عروس يمنية تتطلق والسبب ‘‘الجنس‘‘.. لن تصدق من هو العريس؟!

وأكد الميسري خلال لقائه مع السفير الفرنسي، اليوم الأربعاء، بمقر السفارة اليمنية في العاصمة العمانية مسقط، على أن القيادة الشرعية ترحب بأي خطوات من شأنها وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن استنادا إلى المرجعيات الثلاث وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦.

وأشار وزير الداخلية الميسري، إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران لا يسعون للسلام وهذا ما أثبتته كل جولات المفاوضات السابقة بينهم وبين الحكومة الشرعية.

وفيما يخص اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، شدد الميسري، على ضرورة تنفيذه، مؤكدا دعم الشرعية الكامل بكل مؤسساتها لإنجاح هذا الاتفاق رغم تحفظاتنا على كثير من بنوده، مضيفا " لكن مادام ذلك سيؤدي إلى استقرار المناطق الجنوبية المحررة ويوحد الجبهة الداخلية، فنحن سنحرص على إنجاحه وملتزمين بما وقّعت عليه الشرعية وبما أقرته القيادة العليا ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي".

من جانبه، جدد سعادة السفير الفرنسي على موقف بلاده الدعم للحكومة الشرعية، مشددا على ضرورة نجاح اتفاق الرياض لأنه يفتح نافذة أمل واسعة لحل القضية اليمنية.

وأكد السفير الفرنسي في اليمن على أن بلاده شريك حقيقي للحكومة اليمنية، وستقدم المزيد من الدعم لمساعدة الحكومة والشعب اليمني حتى يتمكن هذا البلد من الخروج من دائرة الحرب.



حضر اللقاء سفير بلادنا لدى سلطنة عمان الدكتور خالد صالح بن شطيف.