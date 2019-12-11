تغريدات الملك وموسم الرياض ومطعم الكشري.. أكثر ما تداوله السعوديون على تويتر في 2019

استعرضت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر ” أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام 2019، عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها، وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة في السعودية خلال العام الذي أوشك على نهايته.

أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة:

استحوذت تغريدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلاً في المملكة، والتي تناولت مجزرة نيوزلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية.

⦁ تغريدة خادم الحرمين التي استنكر خلالها الهجمات التي تعرض لها مسجدان في نيوزيلندا..

⦁ تغريدة الملك سلمان مهنئاً الشعب السعودي بحلول اليوم الـ89 للمملكة.

⦁ هنأ خادم الحرمين الشريفين الشعب السعودي والشعوب الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك 1440، عبر تغريدة حظيت بتفاعل واسع.

⦁ كما حظيت تغريدة الملك المهنئة بحلول عيد الفطر المبارك بانتشار واسع بين مستخدمي منصة “تويتر”.

⦁ تغريدة خادم الحرمين لتهنئة ضيوف الرحمن بالحج وتهنئة المواطنين وعموم المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك 1440هـ.

واحدة من أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها مع تعليقات متفاعلة كانت لمساعدة صاحب مطعم، يدعى “عبود حمود”، حيث كان مطعمه مثقل بالديون بسبب الانخفاض المستمر للعملاء وانخفاض المبيعات بنسبة 90 ٪، وفور مشاركة قصته على تويتر، حققت التغريدة أكثر من 7000 إعادة تغريد في الساعات الـ24 الأولى، وجذبت انتباه أبرز الشخصيات والمؤثرين والعلامات التجارية.

أكثر المشاهير استقطاباً للتغريدات في السعودية:

⦁ الممثل فايز المالكي

⦁ المطرب محمد عبده

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⦁ المطرب عبد المجيد عبد الله

⦁ الموسيقار طلال مداح

⦁ المطرب رابح صقر

⦁ المطرب راشد الماجد

⦁ الملحن عبادي الجوهر

وسوم الفعاليات والمناسبات الأكثر استخداماً في التغريدات في المملكة العربية السعودية:

⦁ #رمضان (شهر رمضان)

⦁ #همة_حتى_القمة (اليوم الوطني السعودي الـ 89)

⦁ #موسم_الرياض (موسم الرياض).

الرموز التعبيرية الأكثر استخداماً في المملكة:

⦁ ???? (الوجه الضاحك بالدموع)

⦁ ﷺ (الرمز العربي المستخدم للصلاة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم))