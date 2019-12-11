السعودية اليوم / وزير الخارجية اليمني يلتقي مسؤولا في أطباء بلا حدود



عدن 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

التقى وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي اليوم ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة أطباء بلا حدود أنطوان بيلر.

وأشاد "الحضرمي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، بالجهود الطبية والإنسانية التي تقوم بها المنظمة في اليمن.

وأكد استمرار حكومته في دعم جهود المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في اليمن، مشيرا إلى حرصها على تذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه عمل المنظمات انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء.

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19:54ت م

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