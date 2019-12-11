

الداودمي 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

رعى مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أمس، حفل تدشين العيادات المدرسية في الثانوية الأولى للبنات، بحضور مساعد مدير مستشفى الدوادمي العام مرزوق العتيبي ومدير الرعاية الصحية الأولية فيصل الطخيس وعدد من القيادة التربوية.

بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة عثمان الضويان قدم فيها نبذة عن العيادات المدرسية ودورها في تعزيز الصحة العامة للطلاب وتنفيذ برامج الصحة المدرسية الوقائية، بعد ذلك دشن السبيعي والحضور العيادة المدرسية والتي احتوت على العديد من الأجهزة والأدوات الطبية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشؤون الصحية للمدارس في تعزيز الصحة العامة وتحقق بيئة صحية سليمة لأبنائنا الطلاب والدور الفعال للشراكة المجتمعية بين التعليم والصحة في توفير الرعاية الصحية والوقائية داخل المجتمع المدرسي.

// انتهى //

19:48ت م

0268





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم الدوادمي يرعى حفل تدشين العيادات المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.