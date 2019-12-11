السعودية اليوم / مصرع ناشط مدني عراقي بنيران مسلحين مجهولين شمال شرقي بغداد



بغداد 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

لقي ناشط مدني عراقي مصرعه بنيران مسلحين مجهولين شمال شرقي بغداد اليوم .

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار على الناشط المدني علي نجم اللامي بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد، مما أدى إلى مصرعه في الحال, مبينًا أن قوات الأمن سارعت إلى إغلاق مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.

وكان مالايقل عن خمسة ناشطين تعرضوا خلال الأيام القليلة الماضية لعمليات اغتيال على يد مسلحين مجهولين استخدموا أسلحة كاتمة للصوت في تنفيذ هجماتهم.

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19:45ت م

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