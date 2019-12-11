السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية من القدس



القدس المحتلة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنة فلسطينية من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت زكية علي حسين من قرية بيت دقو شمال غرب القدس، بعد استدعائها للتحقيق.

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19:45ت م

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