

عرعر 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أطلق معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم ،المرحلة الأولى في الاختبار المعياري (Exit Exam) في تخصص الكيمياء واللغة الإنجليزية وذلك في مكتبه بمقر الجامعة بمدينة عرعر

وأوضحت الجامعة، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاملات والإجراءات الإلكترونية في المساري الأكاديمي ، واتباع أحدث وسائل التقنية الحديثة في تقويم واختبار الطلبة، وذلك بعد اعتماد مشروع إنشاء وحدة لتطبيق الاختبار المعياري (Exit Exam) وتكليف المختصين للبدء بتطبيق الاختبار والمشاريع والإجراءات المتعلقة بتنفيذه. وأشارت إلى أن طلبة الجامعة شرعوا في تخصص اللغة الإنجليزية والكيمياء بشطري الطلاب والطالبات في كل من كلية التربية والآداب، وكلية العلوم بعرعر، وكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة في رفحاء، وكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة في محافظة طريف،

وكلية العلوم والآداب بشطر الطالبات بفرع الجامعة في محافظة العويقيلة في تطبيق الاختبار في مرحلته الأولى.

// انتهى //

19:30ت م

0260





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة الحدود الشمالية يطلق الاختبار المعياري (Exit Exam) للكيمياء واللغة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.