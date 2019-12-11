السعودية اليوم / مؤتمر عربي يوصي بضرورة تبني نموذج رعاية صحية متكامل "وطنيًا وعربيًا"



القاهرة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت اليوم بالقاهرة أعمال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات في دورته الثامنة عشر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "نموذج الرعاية الصحية المتكامل .. المتطلبات والتحديات"، بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية بالدول العربية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة تبني نموذج رعاية صحية متكامل "وطنيًا وعربيًا" استرشادًا بالتجارِب الدولية والإقليمية والعربية الناجحة، واستخلاص الدروس المستفادة منها، من خلال التعاون والشراكة ووَفْقًا لمقدرات وإمكانات وأولويات كل دولة عربية.

ودعوا إلى تعزيز دور "الحوكمة المتكاملة" لضمان جودة تطبيق متطلبات النموذج، وحسن إدارة النظام الصحي، وترشيد الإنفاق وحسن استخدام الموارد، من خلال تشجيع الأساليب الابتكارية غير التقليدية، مؤكدين على أهمية استخدام السجل الصحي الإلكتروني الموحد لبناء قاعدة معلومات صحية وطنية موحدة، والاستفادة من مبادرات الذكاء الاصطناعي وخِدْمات الرعاية الصحية المتخصصة عن بعد على نطاق واسع.

وشددوا على ضرورة مواكبة توقعات المرضى وأسرهم ومجتمعهم من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب، والتطوير للممارسين الصحيين ومواكبتها لمستوى قيادة التحول والمساهمة في تطبيق نموذج الرعاية الصحية المتكامل.

وطالب المشاركون في المؤتمر بتطوير القدرات القيادية للعاملين في القطاع الصحي لتمكينهم من قيادة برنامج التحول وتطبيق نموذج الرعاية الصحية المتكامل بكفاءة وفاعلية، وكذلك إشراك جميع المستويات القيادية بالقطاع الصحي العام والخاص والمستفيدين من الخِدْمات الصحية في القرارات المتعلقة بتطوير نموذج الرعاية الصحية المتكامل.

// انتهى //

19:27ت م

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