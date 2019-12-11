ع / السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أندونيسيا يقيم مأدبة عشاء لأمين دارة الملك عبدالعزيز ونائب رئيس "نزاهة"



جاكرتا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم حفل عشاء , تكريما لمعالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور بندر أبالخيل الذين وصلوا إندونيسيا في زيارات عمل رسمية.

حضر الحفل عدد من السفراء العرب ومدراء المكاتب التابعة للسفارة.

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19:26ت م

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