السعودية اليوم / بدء أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا/ إضافة أولى واخيرة

القاهرة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا الذي تستضيفه محافظة أسوان المصرية، على مدى يومين، تحت عنوان "إفريقيا التي نريدها .. استدامة السلام والأمن والتنمية"، بمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين الأفارقة والدوليين.وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام المنتدى: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه دول إفريقيا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الدول والمجتمعات الإفريقية من تفشي وباء الإرهاب، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.وأشار إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات في المقام الأول، لا سيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات، وضرورة تكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الإفريقية.وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في أن أعمال المنتدى ستدعم مساعي القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الإفريقية بشكل شامل ودائم، بالتوازي مع تحقيق التكامل بين هذه البنية وبين جهود تحقيق التنمية المستدامة.وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أهمية أن تكون هناك منصة إقليمية وقارية تركز على العلاقة الوطيدة بين استقرار حالة الأمن والسلم وبين تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا النظر إلى أن المنتدى يتواكب مع تنفيذ العديد من المبادرات الإفريقية والدولية وعلى رأسها أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 بالإضافة إلى مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق بحلول عام 2020.وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي في كلمته أمام المنتدى: "إن إفريقيا التي نتطلع إليها هي السلام والأمن والتنمية المستمرة، ولتحقيق أولويات جدول أعمال 2063 حتى تصبح القارة الإفريقية متكاملة"، مشيرًا إلى ضرورة أن تخرج ليبيا من إطار أزمتها حتى تسير مع إفريقيا في طريق التنمية.وطالب رئيس السنغال ماكي سال في كلمته بضرورة إيجاد الإمكانيات اللازمة والتنسيق ووضع ميزانية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وضرورة دعم الجهود الإفريقية والأممية فيما يتعلق بهذا الأمر.وشدد على أن تنمية القارة الإفريقية لن تتحقق دون سلام، مبينًا أن القارة الإفريقية تضم ثرواتٍ ضخمةً.// يتبع //19:23ت م0251

عام / بدء أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا/ إضافة أولى واخيرة

ودعا رئيس نيجيريا محمد بخاري في كلمته أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية إلى ضرورة إصلاح الاتحاد الإفريقي لكي يتمكن من القيام بعمله بشكل متكامل حتى يتحقق السلام والتنمية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تحتاج إلى الاستثمار في التعليم لأن التعليم هو الذي يتيح الفرص لمستقبل أفضل للقارة.

وأكد رئيس النيجر محمدو إيسوفو في كلمته أنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون أمن، وأن إفريقيا بها نصف الدول الديناميكية في العالم، وأنه لا يمكن تحقيق السلام في منطقة الساحل بدون حل الأزمة الليبية نهائيا.

وأوضح رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثمان في كلمته أمام المنتدى أن السلام في القارة الإفريقية مهدد بسبب الإرهاب مما يمنع القارة من الاستفادة من القدرات المتوفرة فيها والتغير الإقليمي، مشددًا على ضرورة أن يسهم المجتمع الدولي في المحافظة على التراث الإفريقي في إطار محاربة الفقر والجهل وإقرار السلام والأمن والتنمية.

ونوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته إلى أهمية السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا، مُعربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المبني على الاحترام المتبادل والمناقشات المنتجة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه في كلمته: إن السلام والتنمية المستدامة هما وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن الإرهاب والظواهر الأخرى تهدد السلام والأمن العالمي، مما يتطلب دعم الجهود المبذولة والمبادرات لمناهضة ما يحدث من إرهاب في النيجر وليبيا.

وبينّ رئيس البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينومي أديسينا في كلمته أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية أن البنك الإفريقي للتنمية يعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتمكين إفريقيا من الاكتفاء الذاتي من الطعام، داعيًا الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة إفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، فضلاً عن ربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة لتشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشاريع التنموية بإفريقيا وجذب الاستثمارات إليها.

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