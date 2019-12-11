السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الأوقاف والإرشاد اليمني



مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد زبين عطية والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية اليمن.

ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية اليمن بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من اليمن وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر معاليه عن شكره وتقديره للحجاج اليمنيين الذين أدوا مناسك الحج العام الماضي بكل سلام وانتظام، مؤكداً أن المملكة ستستمر دومًا في عونهم.

وكشف معاليه عن فتح منفذي الوديعة والخضراء للحجاج اليمنيين ابتداءً من موسم الحج القادم بهدف تقديم أقصى درجات الراحة لهم.

من جهته أعرب معالي وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين والجهات الحكومية العاملة في مجال الحج وفي مقدمتهم وزارة الحج والعمرة على ما يبذلونه من جهود في تقديم الدعم والمساندة للحجاج القادمين من جمهورية اليمن.

وأكد معاليه، أن الشعب اليمني يكن كل التقدير والاحترام لحكومة المملكة على ما قدمته من دعم للحجاج، متمنياً للمملكة مزيداً من الاستقرار والتقدم والأمن.

// انتهى //

18:45ت م

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مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد زبين عطية والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية اليمن.ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية اليمن بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من اليمن وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على تقديم التسهيلات كافة التي من شأنها التيسير على الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم وخصوصا حجاج جمهورية اليمن.وعبر معاليه عن شكره وتقديره للحجاج اليمنيين الذين أدوا مناسك الحج العام الماضي بكل سلام وانتظام، مؤكداً أن المملكة ستستمر دومًا في عونهم.وكشف معاليه عن فتح منفذي الوديعة والخضراء للحجاج اليمنيين ابتداءً من موسم الحج القادم بهدف تقديم أقصى درجات الراحة لهم.من جهته أعرب معالي وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين والجهات الحكومية العاملة في مجال الحج وفي مقدمتهم وزارة الحج والعمرة على ما يبذلونه من جهود في تقديم الدعم والمساندة للحجاج القادمين من جمهورية اليمن.وأكد معاليه، أن الشعب اليمني يكن كل التقدير والاحترام لحكومة المملكة على ما قدمته من دعم للحجاج، متمنياً للمملكة مزيداً من الاستقرار والتقدم والأمن.// انتهى //18:45ت م0241

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