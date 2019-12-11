السعودية اليوم / المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يُقدم «محاضرة الأداء» لمسؤولي إمارة منطقة الرياض



الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

قدم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» اليوم «محاضرة الأداء» لوكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومديري العموم والمحافظين التابعة لإمارة الرياض؛ وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض لتطوير العمل الإداري في الإمارة، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الإمارة ومركز «أداء».

ورحّب مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد بن عبدالله القعود بأصحاب السمو الأمراء وأصحاب السعادة من مسؤولي إمارة منطقة الرياض ومحافظاتها، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين مركز «أداء» وإمارة منطقة الرياض الذي يأتي لتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن المهندس القعود دعم سمو أمير منطقة الرياض لأعمال المركز، وتمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وَفْق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

وتهدف المحاضرة إلى نشر ثقافة قياس الأداء، وإكساب مسؤولي إمارة منطقة الرياض المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، والاستفادة منها في شتى المجالات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، كما يُنمي قدراتهم العلمية والمهنية في مجال ثقافة قياس وإدارة الأداء .

وتطرقت المحاضرة إلى محور أهمية تطوير الإستراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات للأهداف الإستراتيجية الخاصة بالجهات الحكومية باستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن.

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18:44ت م

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