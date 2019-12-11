السعودية | الجبير يستقبل سفيري مصر وأذربيجان

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

كما استقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وعبر معاليه عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والدفع بها لآفاق أرحب.