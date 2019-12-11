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الجبير يستقبل سفراء مصر وإيطاليا أذربيجان

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وعبر عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والدفع بها لآفاق أرحب.

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كما استقبل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

واستقبل أيضا اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

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