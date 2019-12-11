لينيكر أسطورة إنجلترا يشيد بهدف صلاح الرائع أمام سالزبروج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد جاري لينيكر أسطورة منتخب إنجلترا السابق بالهدف الذي سجله المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفوز على سالزبورج النمساوي 2-0 مساء الثلاثاء.
وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول أمام سالزبورج في الدقيقة (58) من اللقاء الذي أقيم بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليقود الريدز للتأهل لثمن النهائي.
وأحرز صلاح الهدف بطريقة رائعة بعد أن راوغ حارس الفريق النمساوي خلال الانفراد بالمرمى، ثم سدد الكرة في الشباك من زاوية صعبة عند خط الركلة الركنية، لتعلن عن هدف الريدز الثاني.
وغرد لينيكر عن الهدف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "إنهاء دقيق للكرة من زاوية حادة عن طريق محمد صلاح".
وتأهل ليفربول لثمن نهائي دوري الأبطال متصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة ثم نابولي الإيطالي في الوصافة برصيد 12 نقطة ثم سالزبورج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط وجينك البلجيكي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.
وشارك صلاح (27 عاما) في 21 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بكل البطولات، وقد سجل 11 هدفا وصنع 6 أخرى.
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