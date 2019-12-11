شكرا لقرائتكم وزير الحج: التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين إلزامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-11 وزير الحج: التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين إلزامي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين إلزامي للجميع. وأوضح بنتن أن تأمين المعتمرين يغطي جميع الخدمات لضيوف الرحمن لافتًا إلى أن المملكة تسعى إلى تيسير جميع الخدمات لضيوف الرحمن. شارك الخبر







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