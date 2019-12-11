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المساهمون ينتظرون 75 مليار دولار أرباحًا بعد نجاح اكتتاب أرامكو

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2019-12-11

المساهمون ينتظرون 75 مليار دولار أرباحًا بعد نجاح اكتتاب أرامكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعتبر نجاح اكتتاب أرامكو علامة فارقة في تاريخ سوق الأسهم وحدثًا انتظره العالم على مدى عدة سنوات كما يعكس مصداقية المملكة وعزمها تنفيذ خطة التحول الوطني.

الأرباح المرحلية

وتلتزم أرامكو السعودية بتقديم حصص أرباح مستدامة ومتنامية عبر ظروف السوق ودورات الأسعار، حيث يعتزم مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية عادية لا تقل عن 75 مليار دولار للسنة التقويمية 2020م، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح خاصة محتملة.

قوى العرض والطلب

وسيخضع سعر السهم حاليًا لقوى العرض والطلب في السوق المالية السعودية مثله مثل أسهم أي شركة مدرجة أخرى كما سيتأثر السهم بظروف السوق العامة، وإقبال المستثمرين، وأخبار الشركة، ونتائجها المالية، بالإضافة طبعًا إلى سعر النفط.

لكن أرامكو واثقة تمامًا من أن استراتيجيتها وتركيزها على تحقيق نتائج جيدة ستواصل خلق القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

كما أن تركيبة قاعدة المستثمرين (مالكي الأسهم الحرة المتاحة للتداول) تساعد في ضمان استقرار سعر الأسهم حتى عند تسييلها (1/3 لشريحة الأفراد و2/3 لشريحة المؤسسات).

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تداول ضمن أكبر 10 بورصات عالمية

ويعزز إدراج سهم شركة أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية من حجم “تداول” لتصبح ضمن قائمة أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية الإجمالية، متفوقة على بورصتي الهند وتورنتو.

وسيسهم اكتتاب أرامكو في رفع القيمة السوقية لـ “تداول” بواقع 1.7 تريليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل خمسة أضعاف حجم القيمة السوقية لبورصات دول مجتمعة.

الرابع عالميًا

وقفز الاكتتاب العام لأرامكو بترتيب “تداول” إلى المركز الرابع عالميًا من حيث حجم صفقات جمع رؤوس الأموال من المستثمرين للعام (2019م) كما سيعزز اكتتاب أرامكو مستوى سيولة السوق من خلال جذب المزيد من التدفقات الأجنبية السلبية والنشطة، خاصة بعد انضمام “تداول” إلى المؤشرين العالميين للأسواق الناشئة “إم إس سي آي” و”فوتسي راسل”.

الحد الأقصى للارتفاع

وكانت السوق المالية بدأت اليوم إدراج وتداول أسهم أرامكو السعودية بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10% حيث وصل سعر السهم إلى 35.2 ريال بارتفاع قدره 3.2 ريال في الساعات الأولى من التداول.

 

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