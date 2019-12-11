تغريدات الملك سلمان الخمس الأكثر تفاعلًا في 2019

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستعرض تويتر أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.

أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة العربية السعودية:

استحوذت تغريدات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (@KingSalman) على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلًا في المملكة العربية السعودية، والتي تناولت مجزرة نيوزيلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية.

مساعدة عبود حمود

واحدة من أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها مع التعليق الأكثر إلهامًا في المملكة العربية السعودية المجتمع كانت لمساعدة صاحب مطعم محلي، عبود حمود (@i_video1)، حيث كان مطعمه @kosharyalbasha مثقلًا بالديون بسبب الانخفاض المستمر للعملاء وانخفاض المبيعات بنسبة 90 ٪. وفور مشاركة قصته على تويتر، حققت التغريدة أكثر من 7000 إعادة تغريد في الساعات الأربع والعشرين الأولى وجذبت انتباه أبرز الشخصيات والمؤثرين والعلامات التجارية، الأمر الذي يبرز قوة وتأثير التغريدة الواحدة.

وفيما يلي مجموعة مختارة من الردود التي حققتها التغريدة:

من أهم المبادرات الجديدة، إلى الفعاليات والترفيه، نسلط الضوء فيما على أبرز ما شهده هذا العام:

بعض التغريدات الأكثر إعجاباً في المملكة العربية السعودية:

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أغنية شهيرة للمطرب عبدالمجيد عبدالله والتي غناها بشكل عفوي على تويتر:

أكثر المشاهير استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية :

الممثل فايز المالكي المطرب محمد عبده المطرب عبدالمجيد عبدالله الموسيقار طلال مداح المطرب رابح صقر المطرب راشد الماجد الملحن عبادي الجوهر

وسوم الفعاليات والمناسبات الأكثر استخدامًا في التغريدات في المملكة العربية السعودية:

#رمضان (شهر رمضان) #همة_حتى_القمة (اليوم الوطني السعودي الـ 89) #موسم_الرياض (موسم الرياض)

ومع إطلاق “مواسم السعودية”، انضمت العديد من الحسابات الجديدة إلى تويتر هذا العام:

موسم الرياض: @RiyadhSeason موسم جدة: @JED_SEASON منصة لصناعة الأزياء خلال موسم الرياض: @FashionFuturesa موسم العيد: @EidSeason موسم الطائف: @TaifSeason المنطقة الشرقية: @ep_events_sa موسم رمضان: @MawsemRamadan موسم السودة: @AlsoudahSeason موسم الدرعية: @DiriyahSeason

أكثر التغريدات تفاعلًا عن مواسم السعودية:

فيديو تركي آل الشيخ عن موسم الرياض

فيديو يدعو المتطوعين لموسم الرياض

تعيين سعد الضاوي سفيراً لموسم الرياض

الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا في المملكة العربية السعودية:

???? (الوجه الضاحك بالدموع) ﷺ (الرمز العربي المستخدم للصلاة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم))

أكثر الأفلام استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

ذا أفينجرز: إند جيم

أكثر المسلسلات استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

جيم أوف ثرونز

أكثر الألعاب استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

باتل جورند فورتنايت فيفا أوفرووتش كول أوف ديوتي

وللاحتفال بنهاية العام، سيطلق تويتر كعادته الرمز التعبيري السنوي يوم 10 ديسمبر، والذي سيظهر مع التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية:

#ThisHappened

حدث_في_2019

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