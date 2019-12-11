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بتوجيه أمير #عسير .. مجموعة اهتمام تتابع تسمم #بحر_أبوسكينة
50 حالة من أصل 262 لازالت تتلقى العلاج
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتشكيل مجموعة اهتمام لمتابعة كل ما يخص حالات المصابين بالتسمم الغذائي الذي وقع مساء الأحد الماضي بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير، مع المصابين وذويهم، والجهات ذات العلاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن سمو أمير منطقة عسير يتابع بشكل لحظي مجريات التقصي والرصد حول الحادثة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد وفيات نهائيًا، كما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل، ولا يوجد أي حالات منومة بالعناية المركزة، وأن عدد الحالات المصابة بلغت ٢٦٢ حالة، غادر منها المستشفيات حتى الساعة 11:00 صباح اليوم الأربعاء 212 حالة، والحالات المنومة في مستشفيات: محايل 30 حالة، ورجال ألمع 6 حالات، والمجاردة 6 حالات، والبرك 6 حالات، وعسير حالتين، بمجموع 50 حالة جميعها مستقرة ولله الحمد، وتتلقى العناية الطبية والمتابعة المستمرة، وبعضها سيخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.
وأوضح ابن دوسري أن توجيهات سمو أمير منطقة عسير تنص على أن يتم كشف الأسباب والإعلان عنها حال اكتمال كافة مجريات التقصّي والرصد، وظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وانتهاء مجريات التحقيق التي تتطلب وقتًا لن يكون طويلًا.
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