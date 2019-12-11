شكرا لقرائتكم خبر عن «عيادات سلمان» تعالج 5504 أطفال خلال شهر نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تعاملت عيادات الأطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري مع 5504 أطفال من أبناء الأشقاء السوريين خلال شهر نوفمبر من العام 2019، وذلك ضمن الرعاية الطبية الشاملة التي يتم تقديمها هناك.

وأشار مسؤول عيادات طب الأطفال الدكتور عبدالحي الخالدي أن عيادات الأطفال تستقبل نحو ثلث إجمالي أعداد المراجعين بحسب الإحصاءات الأسبوعية للعيادات. وعزا الخالدي هذا الإقبال الكبير إلى أن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من عدد سكان مخيم الزعتري، مضيفاً أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تعمل على تأمين الأدوية، والمستلزمات الطبية المناسبة واللازمة لهذه الفئة العمرية بشكل مستمر.

وأضاف الخالدي أن عيادات مركز الملك سلمان تحرص على تطوير العمل، ورفع الكفاءة العلمية والعملية لدى كادر العيادات السعودية، إضافة إلى تأمين كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في بيئة مخيمات اللجوء.