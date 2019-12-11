شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يفتتح نادي الأمانة ويدشن منصة العمل التطوعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) ‏

افتتح أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، مبنى نادي أمانة الجوف التطوعي بمدينة سكاكا. وكان في استقباله لدى وصوله أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ووكلاء الأمانة. وفور وصوله قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح النادي، ثم تجول داخل النادي، مستمعاً من المهندس الشرعان لشرح عنه، إذ يضم مسرحاً للفعاليات وقاعة عرض ومحاضرات ومكاتب وألعاباً ترفيهية، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء النادي نشر ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات، وتكوين فريق متطوع لخدمة المنطقة في جميع المجالات المتنوعة، وتأهيل الشباب والشابات عن طريق البرامج التدريبية على مهارات التطوع والعمل الجماعي وتمكينهم، وإيجاد بيئة إيجابية فاعلة وفرص تطوعية لتفريغ طاقات الشباب والشابات بما يعود على مجتمعهم بالنفع، مؤكداً أن النادي خطوة ضمن العديد من الخطوات الضامنة في الإسهام لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لا سيما أن هذه الرؤية الطموحة جاءت لتعزيز مثل هذه الأعمال الإنسانية ورفع نسبة المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع ومتطوعة قبل نهاية عام 2030، واصفاً هذا المقر التطوعي بمظلة تهتم بالفرق التطوعية بالمنطقة.

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كما أطلق أمير منطقة الجوف منصة التطوع البلدي الإلكترونية لمبادرات أمانة الجوف لتنظيم العمل التطوعي، من خلال تسجيله أول متطوع في هذه المنصة، مستمعاً لشرح عن كيفية الاستفادة منها بجمع البيانات والمعلومات عن الفرق التطوعية والمتطوعين من خلال الرابط التالي:https://www.amanataljouf.com

بعد ذلك اطلع على أنشطة وبرامج الفرق التطوعية، والتقى برؤساء وقادة تلك الفرق، مستمعاً لشرح عن أعمالهم التطوعية والجهات التي يتعاملون معها، مشيداً بالدور الذي يقومون به ومساهمتهم في نشر ثقافة العمل التطوعي، ثم شاهد عرضاً عن مراحل إنجاز المبنى الذي صُمم ليكون مقراً للجهات والفرق التطوعية، ويساهم في أعمال التدريب وتنفيذ برامجهم من خلاله.

وفي الختام تسلم درعاً تذكارية من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان الذي أعرب عن شكره لأمير منطقة الجوف على تشريفه لافتتاح النادي ودعمه للعمل التطوعي. حضر الافتتاح المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، ومدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.